Минтруд исключил ряд профессий из списка запрещенных для женщин

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала в беседе с ТАСС, что Министерство труда и социальной защиты исключило некоторые профессии из списка запрещенных для женщин.

Приказ ведомства вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Это касается в том числе работы авиационным механиком по планеру и двигателям, а также по радиооборудованию, приборам и электрооборудованию, горюче-смазочным материалам, аварийно-спасательным средствам.

Кроме того, женщинам разрешили быть инженерами, занятыми непосредственно на техническом обслуживании самолетов.

Прежде Святенко обратилась в Минтруд с соответствующей инициативой.

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