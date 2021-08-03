Двух пострадавших в ДТП в Турции перевезут в другой госпиталь

Пострадавшие нуждаются в высококвалифицированной медпомощи

Двух россиян, пострадавших в ДТП в Турции, перевезут в госпиталь в Анталье.

Им необходима более квалифицированная медицинская помощь. Еще двух пациентов перевезут позже, сообщили РИА Новости в Ростуризме. Состояние четырех пострадавших стабильно тяжелое.

Ранее стало известно, что троих прооперировали, они находятся под наблюдением. Еще около 10 человек планируют выписать. Руководство "Интуриста" и часть родственников пострадавших вылетели в Турцию.

ДТП произошло накануне 2 августа в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья. В автобусе, ехавшем в аэропорт, находились 22 россиянина. Трое из них погибли, пятеро получили тяжелые травмы.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречку, и транспортное средство перевернулось. Россия запросила в правоохранительных органах Турции дополнительную информацию о причинах ДТП.

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