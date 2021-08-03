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Власти ожидают повышения зарплат строителей

14:57
  • вторник
  • 03 августа 2021

Заняться этим должен бизнес

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил в ходе встречи с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, что ведомство ждет от застройщиков повышения зарплат строителей.
В России выросли зарплаты рабочих-строителей

"В этом наша задача, чтобы на рынке были организации, которые способны прийти и способны в оговоренное контрактом время построить объекты. И мы ждем от бизнеса повышения заработной платы", - цитирует министра ТАСС.

Ранее стало известно, что российское правительство подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа. В мае 2021 года они выросли на 16,44% (по сравнению с маем 2020-го).

Вместе с тем от пресс-службы Минстроя поступали данные о том, что за 2019-2021 годы зарплаты рабочих-строителей в России выросли на 20%.

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