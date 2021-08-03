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Борец Евлоев принес России 13-е золото в Токио

15:03
  • вторник
  • 03 августа 2021

В финале он одолел армянина Артура Алексаняна

В финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов россиянин Муса Евлоев победил армянина Артура Алексаняна.
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Итоговый счет - 5:1.

Это уже третья медаль для российских борцов. Ранее бронзу завоевали Сергей Емелин (весовая категория до 60 килограммов) и Сергей Семенов (до 130 килограммов).

В настоящее время сборная России идет пятой в общем зачете. На счету команды 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай.

Летние Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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