Борец Евлоев принес России 13-е золото в Токио

В финале он одолел армянина Артура Алексаняна

В финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов россиянин Муса Евлоев победил армянина Артура Алексаняна.

Итоговый счет - 5:1.

Это уже третья медаль для российских борцов. Ранее бронзу завоевали Сергей Емелин (весовая категория до 60 килограммов) и Сергей Семенов (до 130 килограммов).

В настоящее время сборная России идет пятой в общем зачете. На счету команды 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай.

Летние Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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