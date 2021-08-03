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Разворотнева: необходимо сохранить парковку на ул. Мельникова

15:06
  • вторник
  • 03 августа 2021

Наметился сдвиг в решении вопроса по незаконной перестройке паркинга в хостел в ЮВАО

Власти столицы нашли способ вернуть парковку жителям жилого комплекса на улице Мельникова д.3. Благодаря активности жителей по данному объекту ведется несколько административных делопроизводств: уже выписаны штрафы на сумму свыше двух миллионов рублей.

Ранее паркинг был продан застройщиком сторонней компании, которая начала его переоборудовать в офисный центр и хостел, что категорически не устроило местных жителей. По их инициативе к проблеме было привлечено внимание общественности, проведен ряд проверок. Благодаря вмешательству общественников ситуация начала меняться, сообщила советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

"В настоящее время Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости внесла паркинг на ул. Мельникова д.3 к.8 в постановление правительства №819–ПП. Согласно данному постановлению, результаты реконструкции здания должны быть устранены, а какие-либо действия в отношении него, в том числе и купля-продажа станут невозможны", - рассказала она.

Кроме того, в отношении собственников здания планируется проведение комплексной межведомственной проверки под патронажем прокуратуры.

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