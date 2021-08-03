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МЧС рекомендует эвакуировать туристов с побережья Приморья

15:18
  • вторник
  • 03 августа 2021

С связи с приближающимся тайфуном

МЧС рекомендует главам регионов Дальнего Востока принять превентивные меры в связи с приближающимся тайфуном, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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"В том числе оповещение и заблаговременную эвакуацию отдыхающих граждан с прибрежной территории, проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к возможному реагированию на нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения населения", - сказано в сообщении.

Направлено обращение главы МЧС Евгения Зиничева руководителям Амурской и Еврейской областей, Хабаровского и Приморского краев.

С 7 по 9 августа циклон может прийти с территории Китая. Ожидается до 110 миллиметров осадков в сутки в сопровождении ветра до 30 метров в секунду. Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

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