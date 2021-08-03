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Минкультуры рассказало о перспективном рынке для российских фильмов

15:37
  • вторник
  • 03 августа 2021

Как и вообще всей аудиовизуальной продукции

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что перспективным рынком для российских фильмов и сериалов сегодня является Китай.
Минкультуры готовит концепцию развития российского кинематографа

Как уточнила глава Минкультуры, для представления на площадке Пекинского кинофестиваля компания "Роскино" подготовит большую программу.

Ранее стало известно, что в основную конкурсную программу смотра попал российский фильм "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.

"В целом Китай для нас является очень перспективным рынком отечественной аудиовизуальной продукции", - заметила Любимова (цитата по ТАСС).

Картина Зайцева (главный приз ММКФ в 2020 году) повествует о зиме 1942 года в Ленинграде. Основой стали произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминания очевидцев.

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