Минкультуры рассказало о перспективном рынке для российских фильмов

Как и вообще всей аудиовизуальной продукции

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что перспективным рынком для российских фильмов и сериалов сегодня является Китай.

Как уточнила глава Минкультуры, для представления на площадке Пекинского кинофестиваля компания "Роскино" подготовит большую программу.

Ранее стало известно, что в основную конкурсную программу смотра попал российский фильм "Блокадный дневник" Андрея Зайцева.

"В целом Китай для нас является очень перспективным рынком отечественной аудиовизуальной продукции", - заметила Любимова (цитата по ТАСС).

Картина Зайцева (главный приз ММКФ в 2020 году) повествует о зиме 1942 года в Ленинграде. Основой стали произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминания очевидцев.

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