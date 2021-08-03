Академик Румянцев: Жесткий санитарный контроль будет сдерживать распространение инфекций в России

Он оценил проект создания "Санитарного щита"

Создание специальных центров экспресс-диагностики на пунктах въезда в Россию позволит вовремя выявлять и локализовать опасные инфекции, не давая им распространиться внутри страны. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Пандемия коронавируса заставила нас по-новому взглянуть на проблемы санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Полагаю, что система санитарного контроля должна работать в тесном контакте со здравоохранением. Только тогда мы сможем быстро локализовать очаг инфекции, провести противоэпидемическую работу, предотвратить ее распространение", — заявил Румянцев.

Он напомнил, что именно жесткий санитарный контроль в пунктах въезда и выезда позволил Китаю эффективно локализовать и подавить очаги инфекции коронавируса в Ухане, а затем и в Пекине.

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