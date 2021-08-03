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Заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подали 150 тыс москвичей

15:55
  • вторник
  • 03 августа 2021

Выбору пройдут 17-19 сентября

Уже 150 тысяч столичных жителей подали заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу 17-19 сентября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
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"Москвичи смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители некоторых районов также будут выбирать депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов Щукино", - уточняется в сообщении.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут те, кто: зарегистрирован в Москве, достиг совершеннолетия на день голосования, имеет полную учетную запись на mos.ru.

Заявление можно подать до 23:59 13 сентября. Кроме того, есть возможность воспользоваться приложениями "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Чтобы отправить заявление, необходимо ввести код из SMS. Получается он по нажатию кнопки "Запросить код подтверждения".

Поданные заявления проходят обязательную проверку в ЦИК. За несколько дней до голосования все зарегистрировавшиеся получат уведомления в личном кабинете на mos.ru, по SMS и электронной почте. Из списков для голосования на участках их исключат.

Ранее система электронного голосования прошла масштабную проверку с участием москвичей. Тест показал, что она готова к нагрузкам.

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