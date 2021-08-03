Болельщики встретили в России олимпийских чемпионов

Виталину Бацарашкину в Омске приветствовали оркестром

Двумя медалями, в том числе высшего достоинства, пополнилась копилка сборной России в 11-й соревновательный день Игр в Токио. Бронзовую награду принесло выступление нашего гимнаста Никиты Нагорного, который блестяще исполнил упражнение на перекладине. Настоящий триумф ждал российского борца греко-римского стиля Мусу Евлоева. В финале он с разгромным счетом одолел титулованного соперника из Армении и стал олимпийским чемпионом.

Это была битва титанов на ковре – два лучших борца современности, наконец, выяснили, кто из них номер один на планете. Соперник нашего Мусы Евлоева Артур Алексанян по прозвищу "Белый медведь" выше на 13 сантиметров, опытнее и статуснее – у армянского атлета олимпийское золото Рио-де-Жанейро. Но на последнем чемпионате мира именно Евлоев поднялся на верхнюю ступень пьедестала – Алексанян тогда не смог провести поединок из-за перелома ребер. Однако во вторник равного боя не вышло – 28-летний уроженец Ингушетии с первых минут завладел инициативой, провел бросок, наращивал преимущество и получил поздравления от соперника за две секунды до финальной сирены, когда счет был 5:1. Так в копилке нашей команды появилось 13-е золото.

"Я очень рад, это большая победа для меня. Всем, кто за меня болел, большое спасибо. Меня переполняет радость, я очень благодарен своему тренеру. Я боролся здесь с очень серьёзными борцами, соперник по финалу был очень сильным, спасибо ему", - сказал Евлоев.

Токийскую коллекцию медалей пополнил и Никита Нагорный. После золота в командных выступлениях и бронзы в личном многоборье гимнаст из Ростова-на-Дону показал третий результат в соревнованиях на перекладине. Он уступил только хозяину летних игр Хашимото и сербу Србичу.

Вот так – с оркестром – на малой родине в Омске встретили другого обладателя трех олимпийских наград – из них две высшей пробы – Виталину Бацарашкину. Девушка, которая принесла нашей стране первое золото Токио в стрельбе из пневматического пистолета, теперь привыкает держать в руках цветы вместо оружия.

"Всем огромное спасибо, что встречаете с такой теплотой. Всех, кто меня знает, всех, кого знаю я, всех, кого я не знаю, но знают меня – всем огромное спасибо! Я очень рада, что я вернулась домой. Всем спасибо!" – сказал она.

Другой сибирский город – Красноярск. Здесь юные спортсмены заранее приехали в аэропорт, чтобы встретить серебряную медалистку Игр Юлию Зыкову. Награду, полученную в стрельбе из винтовки, сибирячка посвятила своему первому тренеру и 4-летней дочери.

"Она смотрела весь финал – мне сказали – не отрываясь. И все теперь девочки тоже хотят стрелять. В том числе и доченька моя", - сказала Зыкова (видео "7 канала").

Вторник оказался удачным для российских боксеров. Уверенные шаги к золоту сделали два наших спортсмена. В легком весе, но при этом тяжелейшем поединке Альберт Бартыргазиев, проигрывая по очкам, одолел кубинца Ласаро Альвареса. Другой наш боксер - Муслим Гаджимагомедов - решением судей выиграл бой у новозеландца Дэвида Ньики. Мини-сенсация на счету женской вотерпольной команды. В четвертьфинале российские спортсменки переиграли сильную сборную Австралии 9:8. У мужской волейбольной команды – тоже победа в плей-офф – всухую 3:0 повержены канадцы. Теперь в полуфинале появился шанс взять реванш у бразильцев за поражение на прошлых Олимпийских играх. Этот матч состоится 5 августа.

Егор Киселёв, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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