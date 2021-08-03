У Spotify может появиться новый вид подписки

Это гибрид бесплатной версии и премиум-сервиса

Как пишет портал The Verge, аудиостриминговый сервис Spotify начал тестировать новый вид подписки - Spotify Plus.

Она сочетает в себе элементы бесплатной и премиум - подписок. Согласно данным издания, Spotify Plus позволит не ограничиваться случайным порядком воспроизведения, а выбирать конкретную музыку. При этом пользователи смогут пропускать треки неограниченное количество раз.

Предварительная стоимость Spotify Plus - 99 центов в месяц. Это в десять раз дешевле премиум-подписки.

Что касается бесплатной подписки, она подразумевает прослушивание музыки из 15 предварительно сформированных редакцией плейлистов. Подряд можно пропустить не более шести треков в час.

Пока что нет официального подтверждения, что итоговая версия Spotify Plus не будет отличаться от той, что тестируется.

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