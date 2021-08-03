Как проходит вакцинация для профилактики ковида в России

В Челябинскую область привезли 178 тысяч доз препарата "Спутник Лайт"

За сутки в стране выявили 22010 новых случаев коронавируса. Выздоровели 18963 человека. Прививка - единственный действенный способ борьбы с пандемией. Более 98 процентов госпитализированных пациентов не были вакцинированы. Об этом сегодня заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В Приморье началась иммунизация иностранных граждан. А в Хабаровском крае расширили список сфер, работники которых обязаны пройти вакцинацию.

Чётким отработанным движением медсестра достаёт ампулы из упаковки. Затем легко вводит вакцину в шприц. Рука уже набита - каждый день на прививку приходят десятки желающих. Цель одна: обезопасить себя и своих близких. Перестать бояться куда-то выезжать и начать планировать откладываемый отпуск - тоже одна из основных причин прихода на вакцинацию.

Как раз для тех, кто запланировал себе отпуск, а ждать сначала 21 день между двумя компонентами, а потом ещё две недели для выработки иммунитета, времени нет - есть возможность привиться облегчённой версией "Спутника V". В Челябинскую область привезли 178 тысяч доз препарата "Спутник Лайт". Первая партия досталась городу Чебаркуль. 200 доз уже распределили по поликлиникам и прививочным пунктам.

Вакцина "Спутник Лайт" - векторная, как и её старшая версия, вот только включает в себя одну прививку, а не две. Эффект от препарата, правда, держится чуть меньше двухкомпонентного аналога. Существуют и ограничения по возрасту желающих прививаться "Лайтом": от 18 до 60 лет. Зато подходит для тех, кому предстоит процесс ревакцинации. Врачи напоминают: спустя полгода после первичной процедуры рекомендовано снова сделать прививку.

"Спутником Лайт" прививают и иностранных граждан, которые работают в России. Во Владивостоке в очереди на укол - сотрудники корейского посольства.

"Сейчас в ситуации пандемии коронавируса достаточно сложно перемещаться по миру, наши сотрудники не могут, к сожалению, вернуться в Корею. Поэтому, живя здесь и участвуя в жизни края и в жизни города мы, естественно, приняли решение сделать это, привиться российским препаратом", - заявил Ком Хи, генеральный консул генерального консульства Республики Корея во Владивостоке.

Пока, правда, вакцина будет доступна только тем иностранным гражданам, кто зарегистрирован в системе обязательного медицинского страхования.

О том, что все четыре отечественные разработки от коронавируса показывают себя весьма эффективно, говорят не только многочисленные исследования авторитетных научных журналов, но и реальная практика. В Сан-Марино, где одними из первых из западных стран решили прививать своих граждан "Спутником", к примеру, удалось вовремя взять пандемию под свой контроль. Последний установленный случай заражения ковидом в этой стране зафиксирован 12 мая. В Еврокомиссии признали успешный факт вакцинации, одобрив сертификаты о прививке. С сегодняшнего дня жители Сан-Марино, привитые "Спутником", могут свободно перемещаться по всему Европейскому союзу.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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