На курильском острове Шумшу обнаружили останки шести советских солдат

Их захоронят на воинском мемориале в Северо-Курильске 3 сентября

На Курильском острове Шумшу поисковики обнаружили останки шестерых советских солдат, погибших во время ожесточенных боев с японскими войсками в конце Второй мировой войны. Там располагался мощный укрепрайон, за взятие которого в августе 1945 года отдали свои жизни полторы тысячи красноармейцев. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

В августе 1945 года на острове Шумшу советский десант вступил в бой с японским гарнизоном. Красноармейцы штурмовали берег, занимали высоты. Взятие самого северного острова Курильской гряды считается последним крупным сражением Второй мировой войны. Земля здесь буквально усыпана гильзами.

Время тут словно застыло. Японские танки так и остались ржаветь на том месте, где были подбиты.

"В таком все состоянии, если их в кучу собрать, один живой можно будет собрать, можно будет его завести. Все под ногами лежит, ничего даже не скрывает земля", - сказал поисковик Иван Сторожев.

Неподалеку от мемориала погибшим воинам на горе Северной, где проходили самые кровопролитные столкновения, поисковый отряд обнаружил останки шестерых советских солдат. Воронка от взрыва снаряда стала для них братской могилой. После боя их спустили сюда и присыпали землей. Со временем не осталось и намека на захоронение. Найти его помог металлоискатель.

Поисковики аккуратно извлекают из земли личные вещи солдат. У одного из них при себе оказался перочинный нож с надписью "На память Ване". Среди погибших был пулеметчик, на это указывает запасной ствол и принадлежности для чистки оружия.

"У последнего бойца, которого мы поднимали, был мундштук для игры на духовом инструменте, это либо горн, либо труба. По спискам потерь 101-й стрелковой дивизии числится Тюменцев Василий, музыкант, воспитанник, красноармеец, 28 года рождения, ему 17 лет было в 1945 году, и вот он числится пропавшим без вести", - сообщил Артем Бандура, руководитель сахалинского отделения "Поискового движения России".

Уже найдены предполагаемые родственники бойца. Будет проводиться ДНК-экспертиза. Погода позволяет поисковикам прилетать сюда всего лишь раз в год, на несколько недель. За 7 экспедиций удалось обнаружить останки 122 погибших солдат и офицеров Красной армии. Имена 9 из них установили. Найденных в этот раз красноармейцев захоронят на воинском мемориале в Северо-Курильске 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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