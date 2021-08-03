Китай оценил доклад США об "утечке" коронавируса из лаборатории

МИД КНР выражает решительный протест
Министерство иностранных дел Китая распространило заявление с комментарием относительно доклада американского конгрессмена Майкла Маккола о предполагаемом лабораторном происхождении COVID-19.
"Этот доклад полностью основан на сочиненной лжи и искаженных фактах, в нем не содержится каких-либо доказательств, достоверности и научности", цитирует сообщение ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве КНР добавили, что действия Маккола вызваны исключительно корыстными политическими интересами, в связи с чем МИД выражает решительный протест и резкое осуждение.
Ранее Маккол опубликовал доклад, в котором приводил доводы относительно лабораторного происхождения коронавируса и его утечки из Уханьского института вирусологии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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