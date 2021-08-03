В Москве автомобиль сбил двух детей

Опубликовано видео момента ДТП

Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов - детей. Предварительно, есть пострадавшие. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.

Дептранс также опубликовал видео момента ДТП. Судя по видео, дети перебегали дорогу в неположенном месте.

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