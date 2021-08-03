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В Москве зарегистрировали 22 кандидата в депутаты Мосгордумы

16:41
  • вторник
  • 03 августа 2021

В сентябре в столице пройдут довыборы по избирательным округам №37 и 19

В Москве завершилась регистрация кандидатов на довыборы в Мосгордуму седьмого созыва. Сдать необходимое количество подписей избирателей смогли 22 кандидата, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Довыборы в Мосгордуму по двум избирательным округам состоятся из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, передает ТАСС.

17-19 сентября в столице пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по избирательным округам № 37 и 19. Проголосовать можно будет онлайн. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуг.

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