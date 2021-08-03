Эрдоган поблагодарил Путина за помощь с лесными пожарами

Российская авиация активно помогает в тушении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в Telegram благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за содействие в борьбе с лесными пожарами.

"От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента", - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что 27 районов Антальи были эвакуированы из-за лесных пожаров. Согласно предварительной оценке, их спровоцировала сильная жара.

31 июля Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Турции. Россия выразила готовность направить дополнительно пять самолетов и три вертолета для тушения.

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