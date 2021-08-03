Эрдоган поблагодарил Путина за помощь с лесными пожарами

Российская авиация активно помогает в тушении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в Telegram благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за содействие в борьбе с лесными пожарами.
"От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента", - говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что 27 районов Антальи были эвакуированы из-за лесных пожаров. Согласно предварительной оценке, их спровоцировала сильная жара.
31 июля Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Турции. Россия выразила готовность направить дополнительно пять самолетов и три вертолета для тушения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram