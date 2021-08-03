Определился самый популярный производитель смартфонов в 2021 году

Apple - лишь третий в рейтинге

Специалисты Strategy Analytics выяснили, что по европейским поставкам смартфонов, включая Россию, первую строчку заняла компания Xiaomi.

Отмечается, что китайский гигант в 2021 году занял 25,3 процента рынка, отгрузив более 12 миллионов трубок во втором квартале.

Ведущую позицию утратил Samsung. Фирма заняла 24 процента рынка с 12 миллионами телефонов. Apple - третий (19,2 процента и более 9 миллионов смартфонов).

Аналитики объясняют, что рост доли Xiaomi связан со спросом на ее продукцию в России, Украине, Италии и Испании.

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