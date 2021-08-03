ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роман Романенко проконтролировал работы по обустройству пешеходных переходов к спорткомплексу "Битца"

17:27
  • вторник
  • 03 августа 2021

Работы планируют завершить к середине августа

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко добился решения вопроса по организации безопасного движения на улицах Куликовская и Поляны в столичном районе Северное Бутово.

На участке уже установили и подключили светофоры, проложили к переходам заасфальтированные дорожки, осталось нанести разметку. Работы планируют завершить к середине августа.

"На улицах Куликовская и Поляны очень активный автомобильный трафик, а обустроенных пешеходных переходов, чтобы безопасно пройти к Битцевскому лесу и ФОКу, не было. Мои волонтёры собрали более 800 подписей за обустройство переходов. Вместе с жителями мы добились положительного решения вопроса, а сегодня я прибыл на участок, чтобы проконтролировать ход работ", - прокомментировал Романенко.

После обращения депутата окружная комиссия по безопасности дорожного движения ЮЗАО признала целесообразность организации регулируемых пешеходных переходов через улицы Куликовская и Поляны к Церкви святителя Алексия и физкультурно-оздоровительному комплексу "Битца". Специалисты Центра организации дорожного движения правительства Москвы разработали проектную документацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Роман Романенко
Роман Романенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.