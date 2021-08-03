ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Телеведущий Евгений Попов: Ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации

17:25
  • вторник
  • 03 августа 2021

Важно обратить внимание граждан на проблему сохранения окружающей среды

Экологическую грамотность россиян необходимо повышать, а к делу экологического просвещения следует подходить системно, с привлечением профильных государственных организаций, считает ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.
Телеведущий Евгений Попов предлагает создать единую систему сбора и утилизации отходов

Он рассказал, что ближайшее время примет активное участие в подготовке и проведении масштабного экофестиваля "ЭкоРаменкиFest21" в столичном районе Раменки, идею которого предложили сами москвичи.

"Жители обратились ко мне, как к журналисту, с просьбой помочь в озеленении района. Они предложили не просто высадить деревья и кустарники, а превратить это в большой праздник, где найдут себе интересное занятие люди разных возрастов и интересов. Мне эта идея пришлась по душе", - отметил ведущий.

По его словам, главное – доносить до людей информацию о необходимости соблюдения экологических правил в повседневной жизни. Как обратил внимание журналист, сегодня во дворах появились разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора, поэтому людям надо активнее рассказывать, зачем это нужно, как отходы потом сортируются, во что могут быть переработаны. Делать это должноы в том числе общественные организации.

"Экологическое поведение, забота об окружающей среде должны стать частью общей культуры поведения, нормой жизни", - подчеркнул Попов.

В рамках экофеста в Раменках запланированы семинары о разумном потреблении, лекции про рациональное питание, квесты на экологическую тематику для детей. Также пройдут мастер-классы по раздельному сбору мусора. Мероприятие призвано обратить внимание жителей на проблему сохранения окружающей среды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Евгений Попов
Евгений Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.