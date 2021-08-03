Телеведущий Евгений Попов: Ведущую роль в экологическом образовании должны играть общественные организации

Важно обратить внимание граждан на проблему сохранения окружающей среды

Экологическую грамотность россиян необходимо повышать, а к делу экологического просвещения следует подходить системно, с привлечением профильных государственных организаций, считает ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

Он рассказал, что ближайшее время примет активное участие в подготовке и проведении масштабного экофестиваля "ЭкоРаменкиFest21" в столичном районе Раменки, идею которого предложили сами москвичи.

"Жители обратились ко мне, как к журналисту, с просьбой помочь в озеленении района. Они предложили не просто высадить деревья и кустарники, а превратить это в большой праздник, где найдут себе интересное занятие люди разных возрастов и интересов. Мне эта идея пришлась по душе", - отметил ведущий.

По его словам, главное – доносить до людей информацию о необходимости соблюдения экологических правил в повседневной жизни. Как обратил внимание журналист, сегодня во дворах появились разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора, поэтому людям надо активнее рассказывать, зачем это нужно, как отходы потом сортируются, во что могут быть переработаны. Делать это должноы в том числе общественные организации.

"Экологическое поведение, забота об окружающей среде должны стать частью общей культуры поведения, нормой жизни", - подчеркнул Попов.

В рамках экофеста в Раменках запланированы семинары о разумном потреблении, лекции про рациональное питание, квесты на экологическую тематику для детей. Также пройдут мастер-классы по раздельному сбору мусора. Мероприятие призвано обратить внимание жителей на проблему сохранения окружающей среды.

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