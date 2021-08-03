Благотворительные фонды предложили меры поддержки людей с ОВЗ

Они будут рассмотрены в рамках проекта "Одобрено"

В Москве обсудили проблемы развития инклюзивного общества в России и необходимых мер поддержки людей с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ).

Стратегическая сессия "Какие меры поддержки нужны людям с ОВЗ" прошла 30 июля в Штабе общественной поддержки "Единой России" по инициативе Артема Метелева, председателя совета Ассоциации волонтерских центров и основателя проекта "Одобрено".

К обсуждению присоединились 26 руководителей благотворительных фондов и представителей общественных организаций, среди которых благотворительный фонд "Благо Дари Миру", "Люблю жизнь", "Гольфстрим", Фонд развития общественно-значимых инициатив, Академия доступной среды, региональная общественная организация инвалидов "Алые паруса", АНО "Доступ Открыт" и многие другие.

Метелев отметил, что Москва активно развивает меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" сообщается, что 90% общественного транспорта приспособлено для маломобильных граждан, а различные льготы и пособия получают 8,4 миллиона москвичей, среди которых и люди с ОВЗ. Программа ориентирована на расширение этих мер поддержки.

Участники обсудили, какие нормативно-правовые барьеры существуют при реализации мер поддержки людей с ОВЗ, развитие системы реализации медико-социальной экспертизы и индивидуальных программ реабилитации, рассмотрели успешные международные и российские практики, среди которых развитие безбарьерной среды обитания, интеграции в современный рынок труда и социализации, в том числе с использованием цифровых средств коммуникации.

По итогам встречи определились наиболее важные темы, которые будут рассмотрены в рамках проекта "Одобрено":

законодательное наделение дополнительными полномочиями органов общественного контроля;

общественный контроль за качеством доступной среды, допуск туда независимых общественных организаций, уточнение их роли в приемке объектов и ответственности;

интеграция в школы и университеты инклюзивных практик, уроков;

введение требований по обучению сотрудников в сфере услуг;

все молодежные форумы страны сделать инклюзивными;

сохранить льготы за инвалидом в случае его трудоустройства в целях мотивации к поиску работы и социализации.

Ранее Артем Метелев поддержал предложение Нарека Сираканяна, Президента фонда содействия благотворительности "Растём вместе", который предложил включить ноутбуки в классификацию технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам.

Эти решения будут оформлены проектом "Одобрено" в инициативы и войдут в народную программу "Единой России", которая формируется до 15 августа и будет принята на съезде партии 24 августа. Проблемы и их решения также войдут в документальный фильм, который даст старт общественной кампании в поддержку развития инклюзии в обществе.

"В России 12 миллионов инвалидов, но мы их редко видим. Многие не могут выйти из дома или не готовы жить под социальным давлением. К сожалению, часто можно видеть хамство людей по отношению к людям с инвалидностью. Буквально на днях это произошло в Петербурге, где женщина пыталась выгнать особенного ребенка с детской площадки. Чтобы наше общество стало инклюзивным, нужно создавать условия для социализации людей с ОВЗ, их трудоустройству, реализации талантов. Вместе с ведущими Фондами мы определили ряд тем, которыми займемся на законодательном и культурном уровне", – прокомментировал Метелев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram