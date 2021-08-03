В ЛНР сообщили о подрыве на мине автомобиля с украинскими военными

Погибли трое силовиков

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин сообщил, что у линии соприкосновения в Донбассе на мине подорвался автомобиль с украинскими силовиками.

Произошло это с легковым автомобилем "ЗаЗ Сенс" 2 августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ.

"Совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения", - цитирует Мазейкина РИА "Новости".

Он добавил, что минирование территорий у линии соприкосновения ставит под угрозу жизни как самих украинских военнослужащих, так и местных жителей.

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