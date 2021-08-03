Захарова заявила о попытках маргинализировать Россию в Совете Европы

Москва не видит желания движения навстречу для разрешения противоречий

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила на встрече с участниками образовательного форума "Территория смыслов", что ряд антироссийски настроенных групп пытается маргинализировать Россию в Совете Европы.

"К сожалению, зачастую мы видим, как все вопросы, которые обсуждаются в рамках различных институтов этой структуры в контексте России, политизируются", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам дипломата, эти группы не стремятся к взаимодействию с Москвой в контексте разрешения сложившихся противоречий.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что любой вопрос поддается решению при наличии доброй воли.

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