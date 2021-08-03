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Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия битвы под Москвой

18:14
  • вторник
  • 03 августа 2021

Мэр возглавил оргкомитет по подготовке к празднику

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия битвы под Москвой. К годовщине подготовят благотворительные акции, образовательные и культурные проекты.

В столице уже утвердили план мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал Собянин на заседании президиума правительства Москвы, передает mos.ru.

В оргкомитет вошли члены правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города, представители ветеранской общественности.

Организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета займется Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

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