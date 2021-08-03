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Эрудит Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

18:26
  • вторник
  • 03 августа 2021

Публицист поблагодарил волонтеров

Независимый кандидат в Госдуму по 205-му округу Москвы (ВАО), публицист и эрудит Анатолий Вассерман сдал в избирательную комиссию 14800 подписей для регистрации кандидатом.

"Я выражаю огромные слова благодарности моим волонтерам за усердие и веру в победу. Порядка 300 человек все эти недели каждодневно трудились на точках сбора. Период для нашей команды был ответственным и непростым: моих помощников неоднократно забирали в полицию, недоброжелатели писали необоснованные жалобы, якобы о нарушении требований закона, касающихся наших агитационных материалов. В конечном итоге мы все-таки преодолели трудности, доказали свою юридическую грамотность и собрали порядка 30 тысяч подписей", - заявил он.

После внутренней проверки на ошибки его команда передала в избирком только 14800 подписных листов.

Публицист решил баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца.

Ранее Вассерман организовал дискуссионный клуб "Все по уму", где жители Москвы обсуждают актуальные проблемы здравоохранения, общественного транспорта, городской инфраструктуры, образования.

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Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
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