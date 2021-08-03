Здание Пентагона оцепили из-за угрозы

СМИ пишут, что были слышны звуки выстрелов
Неподалеку от здания Пентагона были слышны звуки выстрелов, передает агентство Associated Press.
Как сообщила служба безопасности американского оборонного ведомства, здание Пентагона оцеплено из-за некоего "инцидента" - какого именно, не уточняется.
СМИ пишут, что при стрельбе недалеко от Пентагона пострадали несколько человек. Случилось это на остановке у главного входа. Сотрудникам предписано не выходить из комплекса.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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