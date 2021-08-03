Путин обсудил с президентом Боливии борьбу с COVID-19

Между лидерами состоялся телефонный разговор

Во вторник по инициативе боливийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Боливии Луисом Арсе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", - отмечено в сообщении.

Там также указано, что обе стороны выразили удовлетворение развитием российско-боливийских отношений. Это касается в том числе торгово-экономических, гуманитарных и энергетических связей.

В конце мая стало известно, что Арсе привился "Спутником V". "Призываем население пойти в центры вакцинации... Граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти", - сказал глава государства на выходе из центра вакцинации.

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