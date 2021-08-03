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В Москве расширили льготы по выдаче бесплатных лекарств

18:50
  • вторник
  • 03 августа 2021

Граждане с ревматизмом смогут бесплатно получать иммунодепрессанты

Власти Москвы сообщили, что право бесплатно получать определенные лекарства по рецепту врача получили люди с ревматизмом, болезнью Бехтерева, глаукомой и катарактой. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Граждане с ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты.

Люди с глаукомой и катарактой получат право на бесплатные простагландины и ингибиторы карбоангидразы, применяемые для лечения повышенного внутриглазного давления.

Кроме того, если у несовершеннолетних детей диагностирован первичный иммунодефицит, их будут бесплатно обеспечивать иммуноглобулинами, передает "Интерфакс".

Ранее правительство продлило до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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