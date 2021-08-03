Почти 40 человек погибли в результате ДТП в Мали

Столкнулись автобус и грузовик

Как сообщила газета Essor со ссылкой на местное министерство транспорта и инфраструктуры, в области Сегу в Мали произошло крупное ДТП.

Уточняется, что имел место инцидент в 20 километрах от административного центра области города Сегу.

Столкнулись автобус и грузовик. Погибли 37 человек, еще несколько, точное число не приводится, ранены.

По данным полиции, случилась авария из-за пробоя в шине грузовика.

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