Шепелев рассказал о необыкновенных способностях сына Фриске

Телеведущий похвастался, что его старший сын одарен феноменальной памятью

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что его старший сын, восьмилетний Платон, обладает невероятной памятью.

"Меня всегда потрясала память старшего сына. Он безошибочно может вспомнить людей и события, которые происходили с ним в 2, 3, 4 года. В одном память его все-таки "подводит". Он утверждает, что помнит города и страны, в которых был несколько месяцев отроду: например, Лос-Анджелес. Колется он на том, что уверяет: там было холодно", — написал в инстаграме Шепелев.

Ранее телеведущий заявил, что Платон может через несколько лет уехать учиться в другую страну. "Пока не спешит уезжать, ведь никто не готовит бургеры лучше, чем папа", — пошутил он.

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев жили вместе в гражданском браке. В 2013 году у пары родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. В 2015 году, в возрасте 40 лет, Фриске умерла от глиобластомы.

В настоящее время Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. В марте она родила ему сына Тихона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram