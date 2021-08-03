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Шепелев рассказал о необыкновенных способностях сына Фриске

19:18
  • вторник
  • 03 августа 2021

Телеведущий похвастался, что его старший сын одарен феноменальной памятью

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что его старший сын, восьмилетний Платон, обладает невероятной памятью.

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"Меня всегда потрясала память старшего сына. Он безошибочно может вспомнить людей и события, которые происходили с ним в 2, 3, 4 года. В одном память его все-таки "подводит". Он утверждает, что помнит города и страны, в которых был несколько месяцев отроду: например, Лос-Анджелес. Колется он на том, что уверяет: там было холодно", — написал в инстаграме Шепелев.

Ранее телеведущий заявил, что Платон может через несколько лет уехать учиться в другую страну. "Пока не спешит уезжать, ведь никто не готовит бургеры лучше, чем папа", — пошутил он.

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев жили вместе в гражданском браке. В 2013 году у пары родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. В 2015 году, в возрасте 40 лет, Фриске умерла от глиобластомы.

В настоящее время Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. В марте она родила ему сына Тихона.

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