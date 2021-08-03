Стали известны подробности стрельбы у здания Пентагона

Сейчас оцепление с комплекса снято

Служба безопасности Пентагона сообщила, что оцепление со здания снято. Там добавили, что рядом с комплексом было совершено преступление - какое именно, официальные источники не уточняют.

Вместе с тем СМИ, в частности, издание Politico, пишут, что неизвестный устроил у здания оборонного ведомства США стрельбу и был нейтрализован сотрудником охраны. Внутрь злоумышленник не проник.

Местный телеканал WDVM вместе с тем передает, что несколько человек в результате стрельбы получили ранения.

Трое отправлены в больницу, одного транспортировали вертолетом.

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