ФСБ показала видео задержания эстонского консула в Петербурге

И раскрыла подробности его противоправной деятельности
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности во вторник поделился с TVC.RU подробностями задержания в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера.
"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - рассказали в ЦОС.
Кроме того, ФСБ обнародовала видео задержания дипломата.
Лятте задержали 6 июля. Его объявили persona non grata и выслали из России. Эстония в ответ на это безосновательно выслала третьего секретаря посольства России.
3 августа МИД России объявил persona non grata сотрудника посольства Эстонии в России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram