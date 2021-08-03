ФСБ показала видео задержания эстонского консула в Петербурге

И раскрыла подробности его противоправной деятельности

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности во вторник поделился с TVC.RU подробностями задержания в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера.

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - рассказали в ЦОС.

Кроме того, ФСБ обнародовала видео задержания дипломата.

Лятте задержали 6 июля. Его объявили persona non grata и выслали из России. Эстония в ответ на это безосновательно выслала третьего секретаря посольства России.

3 августа МИД России объявил persona non grata сотрудника посольства Эстонии в России.

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