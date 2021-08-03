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В "Векторе" назвали долю заболевших после вакцинации

20:01
  • вторник
  • 03 августа 2021

Показатель "Спутника V" - 0,66%

Центр "Вектор" привел статистику того, сколько россиян заболевали коронавирусом уже после сделанной второй прививки. Данные передает РИА "Новости".
Вакциной "Спутник V" полностью привились 20 млн россиян

"Доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 0,59% для "ЭпиВакКороны" и 0,27% для "КовиВак", - сказано в сообщении.

Уточняется при этом, что если говорить о получивших один укол, то среди них заболели 0,79% после "Спутника V", 1,3% после "ЭпиВакКороны" и 0,93% после "КовиВака".

Ранее в Минздраве сообщили, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов с коронавирусом не были привиты.

 
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