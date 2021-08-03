В "Векторе" назвали долю заболевших после вакцинации

Показатель "Спутника V" - 0,66%

Центр "Вектор" привел статистику того, сколько россиян заболевали коронавирусом уже после сделанной второй прививки. Данные передает РИА "Новости".

"Доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 0,59% для "ЭпиВакКороны" и 0,27% для "КовиВак", - сказано в сообщении.

Уточняется при этом, что если говорить о получивших один укол, то среди них заболели 0,79% после "Спутника V", 1,3% после "ЭпиВакКороны" и 0,93% после "КовиВака".

Ранее в Минздраве сообщили, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов с коронавирусом не были привиты.

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