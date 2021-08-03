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Шойгу: при реконструкции БАМа планируется создать 19 объектов инфраструктуры

20:51
  • вторник
  • 03 августа 2021

Перед военными железнодорожниками - большой фронт работ, отметил министр обороны

Военные железнодорожники, которые сейчас занимаются реконструкцией Байкало-Амурской магистрали, должны за три с половиной года сдать 19 объектов. Сегодня об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, строительные работы начались на минувшей неделе на участке Улак-Февральск  общей протяженностью 340 километров. Это было сделано в соответствии с указанием президента. Шойгу отметил - помимо того, что железная дорога является стратегическим объектом, конкретно этот отрезок имеет важнейшее значение для экономики страны в целом. Использование всего потенциала северо-восточной ветки позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири.

"Перед военными железнодорожниками - большой фронт работ, однако мы создали максимально комфортные условия для их проживания и труда. На протяжении всего участка силами Минобороны оперативно возведены современные блочно-модульные городки. Отдельно отмечу: на реконструкции БАМа проходят стажировку студенты военных учебных центров, обучающиеся по военным специальностям железнодорожных войск. Там они, безусловно, закрепят полученные знания на практике и получат бесценный опыт, который им пригодится в будущем", – заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Министр обороны России Сергей Шойгу
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