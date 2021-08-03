Обострение ситуации в Афганистане: нападению подвергся дом министра обороны

Дестабилизацию обстановки в стране связывают с выводом американского контингента

В Кабуле взорван автомобиль возле дома министра обороны. Очевидцы сообщают о вооружённых людях, ворвавшихся в здание и перестрелке. Есть раненые. Общую дестабилизацию обстановки в стране афганские власти связывают с выводом американского контингента. Бойцы запрещённого в России движения "Талибан" продолжают брать под контроль новые территории. Сейчас они наступают на столицу южной провинции Гильменд.

- Уважаемые жители Лашкаргаха! Мы просим вас как можно скорее покинуть свои дома и держаться подальше от талибов.

Это аудиообращение генерала правительственной армии Афганистана. А вот и сам практически опустевший город Лашкаргах - центр самой крупной провинции Гильменд.

"Я уезжаю из города, все его покидают. Потому что с воздуха летят бомбы, а здесь, на земле, подстерегают талибы", - сказал житель города Лашкаргах Бахауддин Хан.

Ожесточенные бои между правительственными войсками и силами "Талибана", запрещенной в России организации, в провинции Гильменд идут уже три дня. Боевики стремительно продвигаются, захватив 9 из 10 ее районов. Погибли, по меньшей мере, 38 мирных жителей. Армия пытается отстоять Лашкаргах. Военные запланировали крупномасштабную операцию. У талибов нет ни авиации, ни эффективных ПВО. Поэтому выдавливать их проще ударами с воздуха. Но для этого нужна эвакуация населения.

"Я обещаю, что национальная армия и все наши силы безопасности победят "Талибан". И это поражение станет для них позором", - заявил Сами Садат, генерал, командующий 215-м корпусом армии Афганистана.

Если Лашкаргах все же не устоит под натиском талибов, это будет первый крупный административный центр, захваченный боевиками за долгие годы. Внезапное объявление о поспешном уходе американцев из Афганистана создало благоприятные условия для того, чтобы наступил поворотный момент в раздираемой войной стране. Вашингтон теперь грозит запрещенному в России движению "Талибан" изоляцией и притворно сочувствует жертвам зверств группировки.

"Мы видели сообщения о зверствах со стороны "Талибана" в районах, где они наступают. Эти сообщения вызывают глубокое беспокойство и полностью неприемлемы. "Талибан" неоднократно заявлял, что они стремятся в будущем получить международное признание, международную поддержку. Они хотят, чтобы их лидеры могли свободно ездить по миру, они хотят снятия санкций. Но ничего из этого не будет возможно, если "Талибан" будет стремиться взять страну силой и будет совершать зверства", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На словах госсекретарь уверяет: несмотря на вывод войск, США продолжат работу над созданием Афганистана, в котором все смогут жить в безопасности. А вот что на деле. В Вашингтоне громко заявили, что помогут и защитят тех граждан Исламской Республики, которые сотрудничали с американцами. Примут их на своей территории в качестве беженцев. Правда, выяснился нюанс: выбираться из Афганистана им придется самим. Журналист агентства AP Мэтью Ли, в свое время неоднократно вгонявший в ступор звезду Госдепа Джен Псаки, теперь заставляет изворачиваться нового представителя ведомства - Неда Прайса. А ведь всего лишь задал пару простых вопросов - если вы констатируете зверства талибов по отношению к мирному населению, то, что вы делаете для того, чтобы это прекратилось?

"Подписанное в Дохе соглашение с "Талибаном" остается в силе. Там был достигнут определенный прогресс", - заявил Прайс.

"Знаете что? Если бы у меня был номер в пятизвездочном отеле в Дохе, я бы тоже подписался бы под чем угодно. Но то, что реально происходит, не имеет никакого отношения к тому, о чем договаривались в Дохе", - ответил Ли.

Расхлебывать стратегические ошибки американцев в Афганистане уже сейчас приходится странам, которые находятся гораздо ближе к Исламской Республике, чем заокеанские проводники демократии. В отличие от представителей США, в российском МИД не склонны слепо доверять запрещенному в нашей стране движению "Талибан". Спецпредставитель президента Замир Кабулов заявил: Москва не принимает на веру обещания, а устанавливает гарантии их выполнения.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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