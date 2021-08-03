Мишустин отметил необходимость работы ПФР в очном формате

У людей должен быть выбор: "цифра" или "бумага"

Из 318 миллиардов рублей, выделенных в прошлом году на материнский капитал, 90% были потрачены гражданами на жильё. Об этом на встрече с премьером Михаилом Мишустиным сообщил председатель правления Пенсионного фонда Андрей Кигим.

При этом, по его словам, люди всё чаще обращаются через мобильные электронные сервисы, что позволяет получать эту выплату автоматически. Да и в целом цифровой формат очень востребован. Например, из тех, кто моложе 45 лет, электронными сервисами пользуются 99%. А для остальных, в том числе для людей старшего поколения, работают более двух тысяч клиентских служб. В связи с этим Михаил Мишустин отметил, что в эпоху цифры надо сделать так, чтобы у граждан в любом случае был выбор.

"Людям постарше, а клиентами Пенсионного фонда являются в том числе люди старшего поколения, которым не всегда комфортно работать с "цифрой", нужно создать все условия для того, чтобы у них был выбор. Я знаю большое количество людей, которые, например, не хотят заполнять декларацию в электронном виде, поскольку в жизни привыкли писать. И людям должно быть ясно и понятно, что у них есть выбор, что их не заставляют работать с "цифрой", если им более комфортен путь работы консультативной, работы с заполнением бумажных форм отчётности. Мне кажется, очень важно, чтобы в Пенсионном фонде могли предоставить такие услуги", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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