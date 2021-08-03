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Запад призвал Киев расследовать смерть правозащитника Шишова

22:45
  • вторник
  • 03 августа 2021

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль

В Киеве в одном из парков найден мертвым Виталий Шишов - глава общественной организации "Белорусский дом на Украине". Он пропал накануне. Мужчина вышел на пробежку и не вернулся.

Тело гражданина Белоруссии обнаружили неподалеку от места его жительства. Следствие рассматривает две версии - самоубийство и умышленное убийство. Украинские власти уверяют, что уголовное дело расследуют и выяснят, что на самом деле произошло. Президент Зеленский взял его под личный контроль, и,  по словам его пресс-секретаря, пристально следит за действиями полиции.

Случившееся вызвало большой международный резонанс. В частности, глава Европарламента Давид Сассоли сообщил, что "смерть Виталия Шишова ужасает". Он призвал Киев разобраться в деле, провести тщательное расследование и представить свои выводы. Видимо, опасаясь, что это, как и многие другие громкие преступления на Украине, останутся нераскрытыми. Как, например, убийства журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины.

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