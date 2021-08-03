США считают необходимым контролировать криптовалюту

Иначе "пострадает много людей"

Глава Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил, что регулятор нуждается в дополнительных полномочиях по регулированию рынка криптовалюты.

"Этот класс активов связан с мошенничеством, жульничеством и злоупотреблениями в отдельных случаях", - объяснил он (цитата по ТАСС).

Генслер добавил, что Конгрессу следует наделить комиссию дополнительными полномочиями для успешной борьбы с "обходом норм" путем транзакций с криптовалютой.

В сфере применения криптовалюты, продолжил спикер, не хватает защиты инвесторов, что "больше похоже на Дикий Запад". По мнению Генслера, если ничего не предпринять, пострадать может много людей.

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