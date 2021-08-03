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Россия и Китай обсудили ближневосточное урегулирование

20:50
  • вторник
  • 03 августа 2021

Стороны отметили близость позиций по этому вопросу

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, во вторник состоялся телефонный разговор спецпредставителя главы МИД по ближневосточному урегулированию Владимира Сафронкова со специальным посланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.
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"Была констатирована близость российских и китайских оценок текущей ситуации в зоне палестино-израильского кризиса. Подтверждена актуальность наращивания международного содействия в интересах выправления гуманитарного положения на палестинских территориях", - отмечено в сообщении.

В МИД добавили, что между сторонами необходимо восстанавливать прямой переговорный процесс, чтобы стабилизировать региональную обстановку и избежать рецидивов военной конфронтации.

Россия и Китай достигли договоренности координировать усилия на ближневосточном направлении.

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