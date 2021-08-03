Россия и Китай обсудили ближневосточное урегулирование

Стороны отметили близость позиций по этому вопросу

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, во вторник состоялся телефонный разговор спецпредставителя главы МИД по ближневосточному урегулированию Владимира Сафронкова со специальным посланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

"Была констатирована близость российских и китайских оценок текущей ситуации в зоне палестино-израильского кризиса. Подтверждена актуальность наращивания международного содействия в интересах выправления гуманитарного положения на палестинских территориях", - отмечено в сообщении.

В МИД добавили, что между сторонами необходимо восстанавливать прямой переговорный процесс, чтобы стабилизировать региональную обстановку и избежать рецидивов военной конфронтации.

Россия и Китай достигли договоренности координировать усилия на ближневосточном направлении.

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