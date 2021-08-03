Немецкий пенсионер получил условный срок за танк в подвале

Следствие велось с 2015 года

В немецком городе Киль суд приговорил местного 84-летнего пенсионера к 14 месяцам испытательного срока - в его подвале обнаружили танк, зенитную установку, торпеду, миномет, стрелковое оружие и более тысячи патронов, передает DPA.

Следствие велось с 2015 года. Суд посчитал, что действовал мужчина не со злым умыслом, а как коллекционер. Смягчающими факторами также послужили отсутствие судимости, возраст и добровольное признание в содеянном.

Кроме того, пенсионер должен выплатить штраф в 250 тысяч евро. Свою коллекцию он сохранить не сможет. Танк и зенитную установку придется продать - музей из Сиэтла и коллекционер из Германии уже высказали заинтересованность.

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