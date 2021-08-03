На Кубани врачи вылечили пациента со стопроцентным поражением легких

Он провел два месяца в реанимации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил у себя на странице в Instagram, что в Кропоткине вылечили 54-летнего пациента с COVID-19, у которого было 100% поражения легких.

Пациент почти два месяца провел в реанимации.

"Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни", - написал губернатор.

Как добавил Кондратьев, в краевую клиническую больницу попадают люди в тяжелом состоянии, за которыми ухаживают 20 врачей и 30 медсестер.

"Искренне благодарен всем нашим медикам, которые сегодня трудятся в ковидных госпиталях. Знаю, нагрузка в последние полтора года колоссальная", - заметил глава региона.

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