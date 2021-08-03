ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Потому что у нас все возможно": Захарова о том, почему Россия - страна возможностей

22:35
  • вторник
  • 03 августа 2021

Представитель МИД выступила на форуме "Территория смыслов"

В ходе выступления на форуме "Территория смыслов" официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на вопрос участников, почему Россия - страна возможностей.
Захарова словами Жванецкого ответила на планы США по эвакуации афганцев

"Потому что у нас все возможно", - ответила Захарова под аплодисменты собравшихся, передает РИА "Новости".

Как уточнила спикер внешнеполитического ведомства, ответы стоит искать в российской литературе, культуре и истории. По словам дипломата, часто априори невозможные вещи в России случаются - и наоборот, именно это делает страну уникальной.

"Давайте стремиться к тому, чтобы все у нас было возможно в хорошем смысле этого слова на 99 процента. А 1 процент оставим на случайности", - заключила Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.