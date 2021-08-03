"Потому что у нас все возможно": Захарова о том, почему Россия - страна возможностей

Представитель МИД выступила на форуме "Территория смыслов"

В ходе выступления на форуме "Территория смыслов" официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на вопрос участников, почему Россия - страна возможностей.

"Потому что у нас все возможно", - ответила Захарова под аплодисменты собравшихся, передает РИА "Новости".

Как уточнила спикер внешнеполитического ведомства, ответы стоит искать в российской литературе, культуре и истории. По словам дипломата, часто априори невозможные вещи в России случаются - и наоборот, именно это делает страну уникальной.

"Давайте стремиться к тому, чтобы все у нас было возможно в хорошем смысле этого слова на 99 процента. А 1 процент оставим на случайности", - заключила Захарова.

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