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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

08:10
  • среда
  • 04 августа 2021

Темпы вакцинации надо ускорять

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, эпидобстановка в данный момент остается напряженной. В то же время есть тенденция к стабилизации.
Заболеваемость коронавирусом в России идёт на спад

"Сейчас основная задача - это, конечно же, максимальный охват населения прививками. В данный момент процесс идет гораздо активнее, чем месяц-полтора назад, - заявила Попова в интервью "Комсомольской правде".

В конце июля Попова заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 надо ускорить, чтобы не допустить очередного взрывного роста осенью. Она также отметила, что московский регион успешно справился с подъемом заболеваемости.

Ранее в Минздраве сообщили, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов с коронавирусом не были привиты.

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