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Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады

08:16
  • среда
  • 04 августа 2021

Спортсменки победили Черногорию

Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой из Черногории в четвертьфинале Олимпиады.
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Спортсменки обыграли противниц со счетом 32:26 и завоевали путевку в 1/2 финала Игр, пишет "Интерфакс".

В полуфинале российская сборная сыграет с победительницами пары Норвегия-Венгрия. Игра состоится в пятницу, 6 августа.

Женская сборная России по гандболу является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, напоминает ТАСС.

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