Беременные стали тяжелее болеть коронавирусом

Болезнь развивается молниеносно

Беременные женщины в третью волну пандемии начали чаще и тяжелее болеть коронавирусом.

Об этом телеканалу "360" рассказала главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова. Если в первую волну болезнь протекала легко, а количество случаев COVID-19 среди беременных было мало, то сейчас ситуация иная. Коронавирус стал более заразен и развивается молниеносно.

"В один день пациентка может находиться в стабильном состоянии, то уже на следующий день она с резким ухудшением может быть переведена в реанимационное отделение", - рассказала Алимова.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти и мать, и ребенка. Минздрав рекомендует всем беременным, которые находятся в группе риска тяжелого течения ковида, сделать прививку после 22-х недель.

Тем, кто только планирует беременность, лучше это сделать заранее, так как вероятность заразиться COVID-19 будучи в положении высока. Данных о негативном влиянии вакцины на репродуктивную способность нет.

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