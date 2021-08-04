ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беременные стали тяжелее болеть коронавирусом

08:27
  • среда
  • 04 августа 2021

Болезнь развивается молниеносно

Беременные женщины в третью волну пандемии начали чаще и тяжелее болеть коронавирусом.
В Москве утвердили алгоритмы ведения беременных с COVID-19

Об этом телеканалу "360" рассказала главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова. Если в первую волну болезнь протекала легко, а количество случаев COVID-19 среди беременных было мало, то сейчас ситуация иная. Коронавирус стал более заразен и развивается молниеносно.

"В один день пациентка может находиться в стабильном состоянии, то уже на следующий день она с резким ухудшением может быть переведена в реанимационное отделение", - рассказала Алимова.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти и мать, и ребенка. Минздрав рекомендует всем беременным, которые находятся в группе риска тяжелого течения ковида, сделать прививку после 22-х недель.

Тем, кто только планирует беременность, лучше это сделать заранее, так как вероятность заразиться COVID-19 будучи в положении высока. Данных о негативном влиянии вакцины на репродуктивную способность нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Осмотр беременной женщины
Осмотр беременной женщины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.