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В Крыму назвали условия для визита Зеленского

08:35
  • среда
  • 04 августа 2021

Президенту Украины следует отказаться от своих "националистических замашек"

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист, если он публично откажется от своих "националистических замашек", признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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"Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина", — сообщил РИА Новости Ефим Фикс.

Накануне Зеленский заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Киева - это вопрос времени. По его мнению, Россия никогда не сможет полюбить Крым так, как Украина.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что интервью Зеленского получилось "набором глупых, пустых и напыщенных фраз", а сам президент Украины "политиком так и не стал".

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