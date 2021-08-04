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Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Норильска

08:43
  • среда
  • 04 августа 2021

В городе зафиксирована задымленность

Дым от якутских лесных пожаров дошел до Норильска (Красноярский край), город накрыл смог. 
В Якутии посреди дня пропало солнце (видео)

Исследование провели в региональном Роспотребнадзоре. Содержание взвешенных частиц в воздухе не превышает нормы, передает РИА Новости.

Ранее о смоге сообщили в населенных пунктах Тура Байкит и Ванавара Эвенкийского района Красноярского края. Там, по словам местных жителей, дневное время больше напоминает сумерки, чувствуется кислородная недостаточность.

Роспотребнадзор продолжает отслеживать ситуацию в регионе, особенно в населенных пунктах.

В Якутии горят свыше 924 тысяч гектаров леса. С огнем борются свыше двух тысяч человек. В регионе введен особый противопожарный режим. Причины пожара – природный фактор и поджоги. По 25 случаям лесных пожаров возбуждены уголовные дела.

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