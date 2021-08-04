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В ЦИК рассказали о своем отношении к принудительному голосованию

09:10
  • среда
  • 04 августа 2021

Это даст противоположный эффект

Обязательное голосование на выборах не приживется в России.

Такое мнение выразила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Принуждение дает прямо противоположный эффект, отметила она.

"У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект", - сообщила РИА Новости глава ЦИКа.

Ранее россиян предупредили о применении "грязных технологий" на выборах. По словам Памфиловой, это кандидаты-двойники, цель которых – не дать победить достойному кандидату.

В сентябре в России пройдут многодневные выборы. Отдать голос за федеральных и региональных депутатов, а также глав регионов можно будет с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах пройдет онлайн-голосование.

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