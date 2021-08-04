В 10 регионах России введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Сложная ситуация в Якутии и Оренбургской области

В Якутию в среду на помощь основной группировке направлены дополнительные силы военных. Огонь угрожает 9 населенным пунктам, из одного села пришлось эвакуировать жителей. Дым от природных пожаров добрался уже до научной станции в Арктике. Максимальный ранг сложности присвоен возгоранию и в пригородах Оренбурга. Там люди задыхаются от едкого запаха гари.

Оренбург - в дыму. Предельно допустимая концентрация оксида углерода в воздухе превышена. В трёх отдалённых посёлках природные пожары бушуют с воскресенья. И огонь стихийно перебрасывается на новые участки леса. За два дня самолеты Ил-76 выполнили десять вылетов. На очаги возгораний сброшено почти 500 тонн воды. Но огонь все еще не потушен.

В Якутии ситуация с пожарами снова очень серьёзная. Село Кылайы - в огненном кольце. Площадь возгораний уже почти три гектара. Это самый отдаленный населенный пункт, поэтому бороться с огнем здесь гораздо сложнее. Пожар тушат больше 100 человек. А местных жителей эвакуировали в безопасное место.

Всего в республике 140 действующих очагов возгораний. Цифры рекордные! Специалисты Авиалесоохраны тушат пожары с воздуха. Там, где проехать невозможно, люди идут пешком к труднодоступному очагу и вручную борются с огнем. Специалистам Авиалесоохраны подвозят воду. Но часто, чтобы наполнить 20-литровые ранцы, приходится самим искать источники.

В горящих лесных зонах все больше расширяют минерализованные полосы. А еще используют методы "встречного" пала и проводят взрывные работы, чтобы остановить огонь.

Для того, чтобы справиться с огненной стихией, авиация вызывает искусственные осадки. Над очагами возгораний распыляют специальные реагенты, чтобы формировать тучи. А еще привлекают на помощь и военных. Так, из Хабаровского края в Якутию отправили путепрокладчики, бульдозеры, экскаваторы, автомобильные тягачи. На тушение огня приедут дополнительно 130 человек.

Пожароопасный сезон сейчас в большинстве регионов. В десяти введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме Якутии, огонь бушует также в лесах Челябинской, Иркутской областей, в Красноярском, Приморском крае и на Чукотке.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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