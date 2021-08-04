В Кувейте горят более 50 млн автомобильных шин

Дым небезопасен

В Кувейте горит самая крупная в мире свалка автомобильных шин. Её видно даже из космоса. По некоторым подсчетам, там находится около 52 миллионов покрышек, сообщает "ТВ Центр".

ЧП может стать глобальной экологической катастрофой, если вовремя не удастся справится с огнем. Небо над кладбищем автомобильных шин сейчас затянуто черным дымом. Он небезопасен.

Запах гари уже ощутили жители столицы Кувейта, город находится неподалеку. Свалка горит не первый раз. Десять лет назад, чтобы ликвидировать пожар, понадобилось более месяца.

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